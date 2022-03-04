Bursa ve çevre illerdeki okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Bilecik ve Balıkesir'deki okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bursa'da Tofaş Fen Lisesi'ndeki tatbikatta, öğrencilere deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler sirenle birlikte sıraların altında korundu, ardından da okulu tahliye edip bahçede toplandı. Okul bahçesinde öğrencilere afet çadırının kurulumu da gösterildi.

AFAD koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama-Kurtarma Birimi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı eş güdümü ile yapılan tatbikata Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yalçın Mumcu ile İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür katıldı.

- Eskişehir

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, beraberindeki İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Recep Bayar, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman ile diğer ilgililer, Atatürk Ortaokulundaki tatbikata katıldı.

İlk sirenle sınıfta "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayan öğrenciler, ikinci sirenle birlikte öğretmenlerinin koordinesinde okulun bahçesinde bir araya geldi.

Vali Ayyıldız, okulda yaptığı konuşmada, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte önemli bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi. Tatbikatta okulun 1 dakika 24 saniyede tahliye edildiğini anlatan Ayyıldız, "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan çok güzel bir şekilde okulu tahliye ettiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Allah afet ve belalardan ülkemizi, yurdumuzu ve ilimizi korusun, kollasın." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler, okul bahçesindeki AFAD ve Türk Kızılay Derneği ekiplerinden çeşitli bilgiler aldı.

- Çanakkale

Çanakkale'deki tatbikat Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Okul yönetiminin saat 11.30'da yaptığı anonsla ve siren ile okuldan kontrollü şekilde çıkan öğrenciler daha sonra bahçede toplandı. Görevli öğretmenlerin kontrolünde yapılan yoklama ile okulda kimsenin kalmadığından emin olunmasının ardından yönetime bilgi verildi.

Tatbikata katılan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen tatbikatın başarılı şekilde tamamlandığını söyledi. Çanakkale'nin deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Aktaş, öğrencilere tatbikat esnasında gösterdikleri soğuk kanlılık ve başarı konusunda teşekkür edip derslerinde başarı dileğinde bulundu.

Tatbikata Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Sağlık İl Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, AFAD İl Müdürü İbrahim Tarı ile Kızılay temsilcileri katıldı.

- Yalova

Yalova Valisi Muammer Erol, Abdulhamid Han Ortaokulu'nda düzenlene tatbikata öğrencilerle birlikte katıldı.

Deprem başlangıcı olan ilk zilin çalmasıyla birlikte öğrencilerle "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulanmasının ardından ikinci zilin çalmasıyla okul bahçesine tek sıra halinde çıkıldı.

Okul bahçesinde bulunan AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin çocuklara deprem anı ve sonrasıyla ilgili bilgi vermesinin ardından program son buldu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, AFAD İl Müdürü Doğan Toncer ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

- Bilecik

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında farkındalık amacıyla Türkiye'deki tüm okullarda düzenlenen eş zamanlı deprem tatbikatı, Bilecik Bahçelievler Mahallesi'ndeki Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ile beraberindeki İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Hayri Demirel, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Alay Komutanı Muzaffer Sandal, Bilecik Belediyesi Başkanvekili Muzaffer Tüfekçioğlu ile diğer ilgililer tatbikata katıldı. İlk sirenle sınıfta "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayan öğrenciler, ikinci sirenle birlikte öğretmenlerinin koordinesinde okulun bahçesinde bir araya geldi. AFAD ve itfaiye ekipleri okuldan tahliye edilemeyen öğrencileri, sedye yardımıyla dışarıya çıkardı. Daha sonra AFAD ekipleri öğrencilerle çadır kurdu.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerle birlikte güzel bir tatbikat deneyimi yaşadıklarını söyledi.

İl genelindeki 252 eğitim kurumundan 37 bin öğrenci ve 3 bin öğretmen olmak üzere toplam 40 bin kişinin katıldığı bir tatbikat icra ettiklerini kaydeden Kızılkaya, "Bugün eğitim kurumlarımızla birlikte 40 bin kişinin katıldığı bir tatbikat icra edilmiş oldu. Rabb'im afetlerinden korusun. Milletimize böyle zamanlar yaşatmasın. Afetlere de hazırlık olmak çok önemli." diye konuştu.

- Kütahya

Kütahya’da, Asım Gündüz İlkokulu’nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği sınıflarında bulunan öğrenciler, ilk siren sesi ile birlikte çök, kapan ve tutun işlemini yaptı. İkinci siren ile birlikte öğretmenlerinin yönlendirmesiyle ayağa kalkan öğrenciler başlarının üzerini kapatarak okul bahçesine çıktı. Bu arada sınıflarından çıkamayan öğrenci ve okul personeli görevlilerce kurtarılarak acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tatbikata katılan Vali Ali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 2022 yılının tatbikat yılı olarak ifade edildiğini belirtti. Tatbikatların ilkini tüm Türkiye’deki okullarla birlikte Kütahya’da da gerçekleştirdiklerini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Kütahya’mızda 566 okulumuzda 7 bin öğretmenimizin katılımıyla ve 91 bin öğrencimizle birlikte deprem anında yapılması gerekenler konusunda bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu farkındalığın tüm topluma yayılmasını ümit ediyoruz."

- Balıkesir

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki tatbikat, Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu'nda Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Bayram Şahin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, ile diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi. İlk sirenle sınıfta "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayan Vali Şıldak ve öğrenciler, ikinci sirenle birlikte öğretmenlerinin koordinesinde okulun bahçesinde bir araya geldi. Daha sonra tatbikat gereği okulda mahsur kaldığı öğrenilen iki öğrenci AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Okulda eş zamanlı yangın tatbikatı da düzenlendi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balıkesir'de geçen çok sayıda vatandaşa online olarak afet eğitiminin verildiğini söyledi. Şıldak, eğitimlerin vatandaşlara afet esnasında yapılması gerekenler hakkında fikir sahibi verdiğinin altını çizerek "Depremde ilk 6 saat çok önemli, deprem anından sonraki süreçte hayatta kalma mücadelemiz ve kurtarma ekiplerinin intikaline kadar geçecek olan yaşam süresi çok kıymetlidir. O yüzden bütün insanlarımıza afet bilincinin oluşması için bu yıl da tatbikat yılı ilan edildi." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir'in deprem kuşağı olan illerden biri olduğunu dile getirdi.

Balıkesir'in 100 yıl önce büyük bir deprem yaşadığını ifade eden Yılmaz, "Bundan sonra da burada deprem yaşanmayacak anlamına gelmiyor, daima hazır olmalıyız. Bugün yaptığımız tatbikatı devletimiz çok önemsiyor." dedi.

Konuşmaların ardından protokol, okul bahçesindeki afet çadırlarını gezerek ekiplerden bilgi aldı.

