Bursa'da 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü'nde mesleğin geleceği ele alındı

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Nilüfer ilçesindeki bir davet salonunda yapılan etkinlikte, ekonomik kalkınmayı, büyümeyi, orta ve yüksek ölçekli teknoloji alanında ilerlemeyi kadınlarla gerçekleştireceklerini söyledi.

Kadının evde ve dışarıda her daim çalıştığını vurgulayan Gözgeç, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi kadınları dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Biz bu yarıdan vazgeçmek istemiyoruz. Hızlı bir inovasyon çağında yaşıyoruz. Her geçen gün teknoloji değişiyor, gelişiyor ve biz ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Elbette ki ülkemizin daha güçlü bir Türkiye hedefine ulaşmasında mühendislik çok önemli bir alan. İnşaattan tutun bayındırlık işlerinden tutun çevreye kadar, tarıma kadar, gıdaya kadar yani yiyeceğiniz, içeceğiniz, gezeceğimiz, yaşayacağımız her alanda mühendislik var. Dolayısıyla böylesine her alanı kapsayan mühendislikte kadınların ayrıntılı düşünen, farklı düşünen, farklı bakış açılarının olması ayrıca değer katacağına inanıyorum."

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz da Türkiye Yüzyılı'nın, sürdürülebilir bir yüzyıl olduğunu dile getirdi.

Durmaz, sürdürülebilirliğin ana eksenini oluşturan çevrenin korunması, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişim alanlarında ortak hedeflere ulaşmak için tüm kurum ve taraflarla birlikte çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin eğitimden sağlığa, medyadan hukuka, siyasetten akademiye, bilimden sanata her alanda kadınıyla, erkeğiyle bütün bir millet olarak aydınlık geleceğe doğru ilerlediğini kaydeden Durmaz, "Kadınların hayatın her alanında önünü açmak, karşılaştıkları sorunlara çözüm sunmak için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yoğun bir gayret içindeyiz. Kadına yönelik ayrımcılık ve kadınların güçlendirilmesi yönündeki çalışmalar hükümetimizin ana gündeminde olmaya devam ediyor." dedi.

Çalışma hayatından eğitime kadar geniş bir alanda etkili çözüm ve desteklerle Türkiye'nin 81 ilinde kadınların yanında olmayı sürdürdüklerini ifade eden Durmaz, kadınların yarınlara daha güvenli ve mutlu bakabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

"ŞİMDİ DÜNYANIN HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA MÜHENDİSLİĞE İHTİYACI VAR"

Dernek Başkanı Ülfet Öztürk ise BUMKAD'dan kurmayı planladıkları Türkiye Mühendis Kadınlar Derneğine (TÜMKAD) doğru yolculuklarının devam ettiğini belirtti.

Mühendisliğin dünyayı binlerce yıldır şekillendirdiğini söyleyen Öztürk, "Şimdi dünyanın her zamankinden daha fazla mühendisliğe ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Küresel ısınmanın azaltılması ve bu duruma insanların uyum sağlamasında mühendisliğin önemli rol oynayacağına dikkati çeken Öztürk, sera gazı emisyonlarının azaltılması, su arıtma ve sanitasyon teknolojilerinin oluşturulması, doğal afetlere daha iyi hazırlanılması, daha üretken ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştirilmesi, sağlık sektöründeki ilerleme ve gelişmelerde bu mesleğin mensuplarının destek olacağını anlattı.

Mühendisliğin potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için dünyada daha fazla eşitliğin olmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Üniversite yerleştirmelerinde ilk 1000'de yer alan sayısal bölüm öğrencileri içerisinde STEM alanlarına (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) yerleşme oranı erkeklerde yüzde 81 iken, kadınlarda sadece yüzde 18. Birleşmiş Milletler, iklim değişikliği nedeniyle yerinden edilen insanların yüzde 80'inin kadınlar olduğunu öngörüyor. Avrupa Birliği ülkelerinde yönetim kurulu üyelerinin yüzde 30'u ve yönetim kurulu başkanlarının sadece yüzde 8,5'i kadınlardan oluşuyor. Matematikçiler arasındaki kadın sayısı artıyor olsa da alanın en prestijli ödülleri hala neredeyse sadece erkeklere veriliyor. Kurulduğumuz 2019 yılından beri olarak çözümün bir parçası olmayı hedefleyerek yolumuza devam ediyor, Bugün 100 kadın üyemizle beraber daha eşit bir dünya yaratmak için var gücümüzle durmadan çalışıyoruz."