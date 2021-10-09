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Bursa'da 250 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

09.10.2021 02:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 250 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, 250 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, 1700 kişi sorgulandı, 37 iş yeri ve 300 araç denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Görükle semtinde 250 personelin oluşturduğu 40 ekiple asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin de destek verdiği asayiş uygulamasında trafik kontrolleri yapıldı, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi. Uygulama, eş zamanlı olarak havadan drone ile de takip edildi.

Uygulamada denetlenen 300 araçtan 40'ına 19 bin lira idari para cezası kesildi. 1700 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Mekanlara yönelik denetimlerde ise 37 iş yerinden 21'ine işlem yapıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.

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