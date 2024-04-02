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  4. Bursa'da 3 gencin öldüğü trafik kazasıyla ilgili davada sanık hükümle tahliye edildi

Bursa'da 3 gencin öldüğü trafik kazasıyla ilgili davada sanık hükümle tahliye edildi

AA AA
02.04.2024 13:43
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Bursa'da doğum günü eğlencesinden dönerken beton aydınlatma direğine çarpan otomobildeki arkadaşlarından 3'ünün ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Adem Duran (22), yaşamını yitiren Sinan Karakuş, Eda Nur Baykay ve Sıla Çelik'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden gelen raporda maktullerin, alkollü olduğunu bildikleri halde sürücünün aracına bindikleri için tali kusurlu bulunduklarının belirtildiğini ifade etti.

Söz verilen sanık, maktullerin olay günü kendisinin alkollü olduğunu bildiklerini, gece Bursa'da kalmayı planladıklarını ancak Sıla Çelik'in işe gideceği için dönmek istemesi üzerine yola çıktıklarını anlattı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, ayrıca sanığın tahliyesine karar verdi.

Adem Duran idaresindeki 16 AFT 818 plakalı otomobil, 15 Ekim 2023'te Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde demir korkuluklara, ardından beton aydınlatma direğine çarpmıştı. Hurdaya dönen otomobildeki Sinan Karakuş (22), Eda Nur Baykay (19) ve Sıla Çelik (17) hayatını kaybetmiş, yaralanan sürücü tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

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Bursa doğum günü kaza tahliye

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