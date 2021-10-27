Bursa'da 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Bursa'da 300 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, bin 400 kişi sorgulanırken, 5 araca 4 bin 900 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik ilçesinde yaklaşık 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği asayiş uygulamasında trafik kontrolleri yapıldı, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi.

Uygulamada 400 araç denetlenirken, 5 araca 4 bin 900 lira idari para cezası kesildi. Bin 400 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Mekanlara yönelik denetimlerde ise 25 iş yerinden 11'ine işlem yapıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.

