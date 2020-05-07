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Bursa'da 80 yaşındaki emekli, maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

BURSA HABERLERİ  | 07.05.2020 17:17 | Son Güncelleme

Bursa'da 80 yaşındaki emekli, maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan emekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 3 aylık maaşını vererek destek oldu.

Maaşını bağışlamaya karar veren İbrahim Çetin (80), Vefa Sosyal Destek Grubundan yardım istedi.

Çetin'in evine gelen görevliler, yaşlı adamın 3 aylık maaşı olan 10 bin lirayı tutanak karşılığında teslim aldı. Parayı kampanya hesabına yatıran ekip, makbuzu da Çetin'e teslim etti.

İbrahim Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yugoslavya göçmeni olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek olmak istediğini söyledi. Çetin, "Bir göçmen olarak her zaman devletimin yanındayım. Bundan sonra da devletimin yanında olmaya devam edeceğim." dedi.

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