Bursa'da "Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması"nın kazananları belli oldu

Bursa'da, Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nı kazananlar açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk edebiyat dünyasının usta ismi Ahmet Hamdi Tanpınar anısına 2001'den itibaren düzenlenen edebiyat yarışmasında bu yıl Türkiye'nin birçok şehrinden gönderilen 257 eser değerlendirildi.

Jüri üyeliğini Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Metin Önal Mengüşoğlu, İhsan Deniz ve Mustafa Muharrem ile Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur'un yaptığı yarışmada, "Safalar Getirdiler" isimli eseriyle İstanbul'dan Talip Kurşun birinci, "Miskin Yunus Dinler Sözü" ile Ankara'dan Veysel Gökberk Manga ikinci, "Düşlerle Koşturan Bir Buket Çiçek Yolcusu" ile İstanbul'dan Mehtap Bayam İlhan üçüncü oldu.

Mansiyon ödüllerini ise "Hız Medeniyeti" eseriyle Bursa'dan Fatih Şener, "Genç Ölmek Adlı Bir Prelüt" ile Gaziantep'ten Turan Gündüz ve "Ruhun Köşe Kapmaca Oyunu" ile Kocaeli'den Oğuzhan Okuyucu kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu yarışmanın Türk edebiyatına roman, hikaye, deneme, makale, araştırma, inceleme, şiir ve mektup gibi pek çok farklı kategoride eserler kazandıran, kurumsal anlamda düzenlenmiş en uzun soluklu bir organizasyon olduğunu belirtti.

Teknolojide yaşanan gelişmeler ve dijitalleşmenin, dünyada ciddi bir kültürler arası "savaşa" neden olduğunu kaydeden Dündar, şöyle devam etti:

"Bugün yaşadığımız dünyada bir kültür emperyalizmi var ve bizleri bir şekilde etkisini altına alıyor. Özellikle teknolojinin gelişmesi, bilgi çağı dediğimiz günümüzde sosyal medya ve internette istediğimizi okuyabiliyor muyuz yoksa bize sunulanı mı okuyoruz? Bana göre bu kısmı çok hassas bir konu. Bu nedenle, gençlerimizin kendi sanatımızı, edebiyatımızı, kültürümüzü okuyup araştırarak öğrenmeleri için böyle bir çalışma içindeyiz."

Metin Önal Mengüşoğlu ise insanın sanatın her alanına ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "İnsan, kalbinin ihtiyacı olan besini ancak yazılardan alır." ifadesini kullandı.

