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Bursa'da akrabalar arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı

20.07.2022 05:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da akrabalar arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde akrabalar arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Çukurköy Mahallesi 1. Ayok Sokak'ta, aralarında daha önceden miras meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki aile arasında yeniden tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından bir kişi yanında getirdiği tüfekle Fatma Ö'ye ateş etti. Daha sonra çıkan arbedede Fatma Ö'nün oğlu Taner Ö. satırla ve gelini Esma Ö. darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

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Bursa silahlı kavga

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