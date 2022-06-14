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Bursa'da ameliyat edilen yaşlı kadının safra kesesinden 1284 taş çıkarıldı

14.06.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da ameliyat edilen yaşlı kadının safra kesesinden 1284 taş çıkarıldı

Bursa'da ameliyat edilen yaşlı kadının safra kesesinden 1284 taş çıkarıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde safra kesesinden ameliyatla 1284 taş çıkarılan kadın hasta sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bilecik'te yaşayan Ayşe Durmaz (76), şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Gemlik Devlet Hastanesine başvurdu.

Tetkiklerinin ardından ameliyata alınan Durmaz'ın safra kesesindeki taşlar çıkarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karakaya, hastanın, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle polikliniğe başvurduğunu bildirdi.

Ultrasonda safra kesesinde çok sayıda taş tespit ettiklerini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Hastayla görüşüp ameliyata karar verdik. Ameliyatı da laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Operasyon sonrası safra kesesini açtığımızda 1284 taş gördük. Bu çok nadir görülen bir vakadaydı ve biz de ilk kez karşılaşıyoruz ancak operasyon çok başarılı geçti. Operasyondan bir gün sonra da hastamızı taburcu ettik."

Taşların bazı durumlarda safra kesesini tıkayarak sarılığa yol açtığına dikkati çeken Karakaya, erken tedaviyle hastaların sağlığına kavuşabileceğini vurguladı.

Ayşe Durmaz ise rahatsızlığının 3 ay önce başladığını, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hastaneye başvurduğunu ancak bir süre sonra şikayetlerinin nüks ettiğini belirterek, "Bursa'ya geldik, burada ameliyat oldum. Doktorumuzdan çok memnunum. Şimdi iyiyim, hiçbir şikayetim yok." ifadelerini kullandı.

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