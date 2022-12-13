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Bursa'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

13.12.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle eşyalarını ateşe veren ve çıkan yangında dumandan etkilenen kadın, hastaneye kaldırıldı

Bursa'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Kestel ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Vanimehmet Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, binanın doğal gaz ve elektriğini kesip yangını söndürdü.

Eve giren ekipler, balkonda bulunan ve dumandan etkilendiği tespit edilen N.S'yi, ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırdı.

N.S'nin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ve eşyalarını ateşe vererek yangına sebep olduğu belirlendi.

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