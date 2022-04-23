Bursa'da atı araca bağlayıp çeken kişiye para cezası uygulandı

Bursa'da bir atı hafif ticari araca bağlayarak götüren kişiye idari para cezası verildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada, Akçalar Mahallesi Balıkçı Yolu Caddesi'nde hafif ticari aracın arkasına bağlı atın koşturularak götürülmesine ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemeleri sonucu şüpheli H.H.B. (60) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.H.B, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Bu kişiye, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1055 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.



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