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  4. Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 4 kişiye nakledilecek

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 4 kişiye nakledilecek

02.05.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir hafta önce beyin kanaması şikayetiyle Gemlik Devlet Hastanesi'ne getirilen kadın hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

Kadının ailesi ile görüşen organ nakil koordinatörleri, organ bağışı hakkında bilgi verdi.

Ailenin organ bağışına onay vermesi operasyonla alınan kadının bir böbreği Bursa Şehir Hastanesi'ne, diğer böbreği ve karaciğeri Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne, akciğeri ise İstanbul Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu belirtti.

Aile ferdini kaybetmenin acısını bir kenara bırakıp büyük duyarlılık göstererek merhumenin organlarını bağışlayan aileye teşekkür eden Yavuzyılmaz, "Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 4 hastamız yaşama tutunacak. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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