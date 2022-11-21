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  4. Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya nakledilecek

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya nakledilecek

21.11.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki kadının organları, yakınları tarafından bağışlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çekirge Devlet Hastanesi'nde hipertansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören A.Ş.B'nin, doktorların çabalarına rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucunda ailesi, kadının organlarını bağışlamaya karar verdi.

Operasyonla bu kişinin karaciğeri kentteki özel bir hastaneye, böbrekleri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, korneaları ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nakil bekleyen hastalara gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Organ nakli‎ organ bağışı

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