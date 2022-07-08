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Bursa'da bir kişinin hurdalıkta darbedilerek öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

08.07.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir kişinin hurdalıkta darbedilerek öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Bursa'da bir kişinin hurdalıkta darbedilerek öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün bir kişiyi hurdalıkta darbederek öldürdükleri iddiasıyla yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Mustafa Yakut'un (59) Hamidiye Mahallesi'ndeki hurdalıkta ölü bulunmasının ardından harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce gözaltına alınıp ifadelerine başvurulan 5 kişi serbest bırakıldı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada R.Ö. (17) ve F.T'nin (20), cesedin bulunmasından 12 saat önce Yakut'un yanına geldiklerini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen polis, iki şüpheliyi kiraladıkları araçla dolaşırken yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde olay günü alışveriş yapmak için Yakut'un yanına geldiklerinde cebindeki paraları gördüklerini, darbettikten sonra paraları alıp kaçtıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Zanlıların hırsızlıktan sabıkalı oldukları belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ö. ve F.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Hamidiye Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan hurdalıktaki barakada bir kişinin yaralandığı ve ölmek üzere olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçmiş, sağlık ekipleri darbedildiği öne sürülen Mustafa Yakut'un öldüğünü belirlemişti. Bazı şüpheliler gözaltına alınmış, incelemede Yakut'un darbedildiği ve kafasına sert cisimle vurulduğu belirlenmişti.

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