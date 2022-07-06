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Bursa'da bir mobilya imalathanesine silahla ateş açıldı

06.07.2022 05:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir mobilya imalathanesine silahla ateş açıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya imalathanesine silahla ateş açıldı.

Mahmudiye Mahallesi Kahraman Sokak'taki bir mobilya imalathanesine, iki kişi tarafından silahla ateş edildi.

Kurşunların isabet ettiği kapalı imalathanedeki bir kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, imalathane ve çevresinde delil toplarken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Bursa İnegöl silahlı saldırı

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