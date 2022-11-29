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Bursa'da bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler greve gitti

29.11.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir tekstil firmasına ait fabrikanın çalışanları, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle grev başlattı.

Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) Bursa Pilot Şubesi ile Yeşim Tekstil firması arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Yıldırım ilçesindeki fabrikada grev başlatan işçiler, sabaha karşı tesisin bahçesinde toplandı. "Bu iş yerinde grev var." yazan pankartlar asan işçiler, müzik eşliğinde halay çekti.

TEKSİF Bursa Pilot Şube Başkanı İsmail Kutur, gazetecilere, işveren temsilcileriyle ağustos ayından bu yana toplu sözleşme için görüştüklerini söyledi.

Görüşmelerde bazı maddelerde işverenle anlaşır gibi olduklarını belirten Kutur, "En son bizim istediğimiz yüzde 25'lik zam teklifine işveren yüzde 5 teklif etti. Bunda da anlaşamadık ve kanuni hakkımız olan grev kararı aldık." dedi.

Kutur, 26 yıldır çalıştığı bu firmada ilk kez greve gidildiğini ifade etti.

Sonuç alıncaya kadar grevi sürdüreceklerini anlatan Kutur, "Hiç tasvip etmediğimiz bir şey ama sonunda işçiler için bir toplu sözleşme yapıyorsun. Toplu sözleşmede istenilenle verilen arasında uçurum olunca biz de mecburen kanuni hakkımızı kullanmış olduk." dedi.

Greve yaklaşık 4 bin 500 işçinin katıldığı öğrenildi.

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