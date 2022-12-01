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Bursa'da bir tekstil fabrikasındaki grev, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi

01.12.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir tekstil firmasına ait fabrikanın çalışanlarının grevi, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi.

Bursa'da bir tekstil fabrikasındaki grev, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi

Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) Bursa Pilot Şubesi ile Yeşim Tekstil firması arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, anlaşmayla sonuçlandı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan TEKSİF Bursa Pilot Şube Başkanı İsmail Kutur, grevin mutlu sonla bittiğini belirterek, "Sendikamız ve Yeşim Tekstil arasında süren toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde anlaşma sağlanamaması sonucunda 29 Kasım'da 4 bin 500 işçinin katılımıyla başlayan grev, sendikamız ile fabrika yetkililerinin bir araya gelerek toplu iş sözleşmesini imzalamasıyla bugün itibariyle son buldu." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa grev

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