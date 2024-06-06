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Bursa'da boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA AA
06.06.2024 07:58
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Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'da boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kestel ilçesine bağlı Erdoğanköy Mahallesi'ndeki boya fabirkasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

Yangın nedeniyle fabrikada zarar oluşurken kokudan etkilenen biri itfaiye personeli 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

AFAD ekipleri, koku nedeniyle bölgede hava ölçümü yaptı. Ölçüm sonuçlarının normal olduğu öğrenildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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yangın Bursa İtfaiye müdahale

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