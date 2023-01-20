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Bursa'da çalıştıkları kebapçıyı zarara uğrattıkları iddia edilen 12 sanık yargılanıyor

20.01.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savcı, esasa ilişkin mütalaasında sanıkların 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti

Bursa'da 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren kebapçıyı, yaklaşık 5 yılda 5 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan E.Ç. ile davacı Oğuzhan İskenderoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Ağustos 2015'ten Haziran 2020'ye kadar iş yerine ait 5 milyon 137 bin 522 lirayı aralarında paylaştıkları belirlenen sanıkların "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, zincirleme suç hükümlerinin uygulanarak cezanın artırılmasını talep etti.

Avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme hakimi, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Firma sahiplerinden Oğuzhan İskenderoğlu'nun 2020'de yaptığı şikayet üzerine yürütülen soruşturma sonucu, sipariş iptaliyle şirketin zarara uğratıldığı gerekçesiyle çalışanlar F.A, İ.Y, M.K, E.Ç, E.Ç, G.G, İ.Y, K.K, M.E.Ç, M.K, O.K. ve Ö.G. hakkında dava açılmıştı.

İddianamede, bilirkişi heyetince Ağustos 2015-Haziran 2020 döneminin incelendiği, genel anlamda sipariş iptal oranının çok yüksek olduğunun görüldüğü kaydedilmişti.

İptallerin yoğun olduğu 3-8 Haziran 2020'deki güvenlik kamerası kayıtlarında, bazı garsonların hesap sümeniyle getirdiği paranın bir bölümünü kasiyerle konuştuktan sonra kasaya teslim etmeyerek cebine attığı, kasadan para aldığının görüldüğü, zaman zaman garsonların kasiyerin verdiği paraları da cebine attığının görüldüğü iddianamede yer almıştı.

Sanıkların "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 7'şer yıla kadar hapis ve 3 biner güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kebapçı iskender

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