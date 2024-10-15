YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 401 kişi yakalandı

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 401 kişi yakalandı

AA AA
15.10.2024 08:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 401 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 401 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 18, 5-10 yıl arası haklarında hapis cezası olan 30, 5 yıl ve altında hapis cezaları bulunan 93 hükümlü ile hakkında adli para cezası ve ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 260 kişi olmak üzere toplam 401 kişi yakalandı.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 Şubat 2022 tarihi itibarıyla hakkında yakalama emri bulunan Çağatay I'yı yakalamak için İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüttü.

"Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 81 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıl 10 aydır aranan Çağatay I'nın, Dobruca Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalıştığını tespit eden ekipler, söz konusu adrese baskın yaparak hükümlüyü yakaladı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
polis Bursa yakalandı

Bursa Namaz Vakitleri 15 Ekim Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:08
Öğle
12:55
İkindi
16:00
Akşam
18:32
Yatsı
19:50
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.