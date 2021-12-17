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Bursa'da çeşmenin basamağındaki tarihi mezar taşı müzeye nakledildi

17.12.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çeşmenin basamağındaki tarihi mezar taşı müzeye nakledildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir çeşmenin önünde basamak olarak kullanılan bölümde bulunan tarihi Ermeni mezar taşı müzeye götürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Karsak Mahallesi'ndeki mezar taşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün talimatıyla, Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü restoratörü tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Garabet Dalbizyan'a ait olduğu belirlenen ve 1841-1904 yıllarına tarihlenen mermer mezar taşı, Bursa Arkeoloji Müzesi'ne nakledildi.

Kayıt altına alınan taşın sağlam durumda olduğu öğrenildi.

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