Bursa'da çiftliklerde 2 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda 2 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yıldırım ve Karacabey ilçelerindeki bazı çiftliklerde sahte içki imal edildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adreslere baskın yaptı.

Çiftliklerin depolarındaki aramalarda 2 bin 400 litre sahte içki ve 2 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar Ş.Ş, Ö.Y. ve K.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

