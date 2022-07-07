Bursa'da cinayet sanığı ve arkadaşı 70'er yıla kadar hapisle yargılanacak

Bursa'da ayrıldığı kız arkadaşını para meselesi yüzünden bıçaklayarak öldürdüğü, annesini yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık ile ona yardım eden arkadaşı hakkında iddianame hazırlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Mart'ta Asya Pınar Üzümcü'nün evinde öldürülmesi ve annesi İfakat Evci'nin yaralı bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, yapılan araştırmalar sonrasında faillerin maktul Asya Pınar Üzümcü'nün erkek arkadaşı olan Oktay H. ve onun arkadaşı Alican V. olduklarının anlaşıldığı, Üzümcü'nün tehdit ve darp iddialarıyla Oktay H. hakkında bir süre önce şikayetçi olduğu ve sanık hakkında bir ay süreli tedbir kararı verildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Müşteki İfakat Evci'nin ifadesinde, kızı ile Oktay H'nin beraberlik yaşadıklarını ancak son zamanlarda şiddet eylemleri olduğu için birkaç kez polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunduklarını, sanık hakkında devam eden uzaklaştırma kararı olduğunu belirttiğine de iddianamede yer verildi.

İddianamedeki ifadesinde Evci, olay günü eve geldiklerinde daire giriş kapısının her zamankinden daha kolay açıldığını fark ettiğini, mutfağa geçtiğini ve kızının da kendi odasına yöneldiğini, kızının çığlığını duyduğundan odasına girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Odaya girdiğimde Oktay'ın kızımın sırtına doğru bıçak sapladığını gördüm. Yüzünü göremediğim biri beni arkamdan tuttu, yere düştüm. Düştükten sonra Oktay ile göz göze geldik. Oktay bıçağı sapladı, 5 bıçak yarası aldım. 'İmdat' diye bağırınca evden hızlıca kaçtılar."

Sanığın, kızına cep telefonu alınırken 2 bin lira verdiğini, ayrıldıktan sonra bu parayı geri istediğini aktaran Evci, parayı sanığa geri verdiklerini ancak sanıkların öldürmek için evde pusu kurduklarını savundu.

- Borçları karşılığında eşyalarını almak için eve girdiklerini iddia etti

Sanık Oktay H. ise iddianamede yer alan ifadesinde ise Asya Pınar Üzümcü ile aralarında nişanlandıklarını ve bu sürede maktulün ailesine 15 bin lira civarında maddi yardımda bulunduğunu ancak sadece 2 bin lirasını geri aldığını öne sürdü.

Üzümcü'nün kendisini aldattığını öne süren ve ayrıldıklarını aktaran sanık, yaşadıklarını arkadaşı Alican V'ye anlattığını ve maktulün evine girerek borçları karşılığında ne varsa almaya karar verdiklerini dile getirdi.

Eve çilingirle girerek Üzümcü ile annesini beklediklerini, geldiklerinde ise bayıltmaya çalıştığı maktulü ve annesini bıçakladığını itiraf eden sanık, daha sonra kaçtıklarını ve polis tarafından yakalandıklarını ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Oktay H. ile Alican V'nin "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından 70'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde 9 Mart'ta, Asya Pınar Üzümcü (24) ve annesi İfakat Evci ile Oktay H. ve Alican V. arasında kavga çıkmıştı. Kavgada bıçaklanan Üzümcü olay yerinde ölmüş, annesi hastaneye kaldırılmıştı. Kaçan şüpheliler Oktay H. ve Alican V, Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz mevkisinde geçirdikleri trafik kazasının ardından yakalanıp tutuklanmıştı.

