Bursa'da cinayet sanığına, maktulün ölmeden önce açtığı davada 6 ay hapis cezası

Bursa'da ayrıldığı kız arkadaşını para meselesi yüzünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, maktulün ölmeden önce açtığı davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Oktay H. ile taraf avukatları katıldı.

Maktulün annesi İfakat Evci'nin avukatı, sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Duruşmada, maktul Asya Pınar Üzümcü'nün vefatından önce sanık hakkında Kestel Polis Merkezi'nde verdiği beyanı okundu.

Sanık Oktay H, Üzümcü ile aralarında telefon satışı nedeniyle borç meselesi olduğu iddiasını reddetti.

Bu konuda Üzümcü'ye herhangi bir mesaj atmadığını öne süren sanık, "Ben para talep etmedim. Aynı gün zaten kendisiyle birlikteydik." dedi.

Müşteki avukatı ise maktulün olay günü sanıkla beraber olmadığını, tehdit mesajlarını maktulün annesinin de gördüğünü söyledi.

Önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın "yağmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Oktay H'yi "tehdit" suçundan 6 ay hapisle cezalandırdı.

Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde 9 Mart'ta, Asya Pınar Üzümcü (24) ve annesi İfakat Evci ile Oktay H. ve Alican V. arasında kavga çıkmıştı. Kavgada bıçaklanan Üzümcü olay yerinde yaşamını yitirmiş, annesi hastaneye kaldırılmıştı. Kaçan şüpheliler Oktay H. ve Alican V, Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz mevkisinde geçirdikleri trafik kazasının ardından yakalanıp tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından 70'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Bu davanın ilk duruşması geçen hafta yapılmıştı.

