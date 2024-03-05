Bursa'da deprem korkusuyla ikinci kattan atlayan kişi hayatını kaybetti

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu akşam Çanakkale Yenice'de meydana gelen Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen 4,9 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun."

