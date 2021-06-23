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Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

23.06.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlasındaki otları almak için traktörle yola çıkan yaşlı adam, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Hacıkara Mahallesi'nde ikamet eden Ramiz Baykul (78), sabah saatlerinde, traktörle tarlasındaki otları almak için yola çıktı.

Baykul'dan uzun süre haber alamayan eşi, durumdan şüphelenerek jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Bölgede arama çalışması yapan jandarma ekipleri, Baykul'un devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaşlı adamın cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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