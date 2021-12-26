Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Bursa'da ateşe verilip üzerine atılan dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti.

Parkta başka bir çocuğun içi alkollü madde dolu poşeti ateşe verip üzerine atması sonucu ağır yaralanan Burak Altun'un (14) Bursa Şehir Hastanesi'ndeki tedaviye rağmen beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde 10 Aralık'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre Burak Altun iki arkadaşı ile parkta otururken, dezenfektanı poşete koyarak parka gelen İ.K. (13) elindeki poşeti ateşe verip Altun'un üzerine atmıştı. Ağır yaralanan Altun, hastanede tedavi altına alınmış, gözaltına alınan İ.K. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. ﻿Olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı.



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