Bursa'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

Bursa'nın İznik ve Kestel ilçelerinde etkili olan dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

İznik ilçesine bağlı kırsal Çandarlı ve Kırıntı mahallelerinde dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, yaban mersini, fasulye, mısır ve yonca ekili tarım alanlarında zarara neden oldu.

Kestel İlçe Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, ilçede etkili olan dolu nedeniyle kırsal Serme, Aksu ve Babasultan mahallelerinde zarar gören meyve ağaçlarının bulunduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce zararın tespiti konusunda çalışma başlatıldığı öğrenildi.

