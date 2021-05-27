Bursa'da drone destekli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen adreslere yönelik drone ve arama köpeklerinin de kullanıldığı eş zamanlı operasyon başlattı.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında, adreslerin yanı sıra zanlıların üst ve araçlarında da arama yapıldı.

Aramalarda, 150 gram metamfetamin, 50 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, 10 gram eroin, hassas terazi, 2 ruhsatsız silah ve bunlara ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

