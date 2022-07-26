Bursa'da erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde erkek arkadaşının silahla yaraladığı kadın tedavi altına alındı.

Çekirge Mahallesi Kamil Sokak'taki evine taksiyle gelen Songül E. (34), araçtan indikten sonra erkek arkadaşı tarafından silahla vuruldu.

Şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağı ve kalçasından vurulan Songül E, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı, silahıyla polis merkezine teslim oldu.



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