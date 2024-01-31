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Bursa'da eşini öldüren zanlı yakalandı

AA AA
31.01.2024 07:47 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşini öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da eşini öldüren zanlı yakalandı

Esenevler Mahallesi 2. Emrah Sokak'ta eşi Seher A.K'yi (42) başına merdaneyle vurduktan sonra boğarak öldürdüğü öne sürülen Turgay K, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Osmangazi Kent Meydanı'nda yakalandı.

İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Turgay K'nin ifadesinde eşiyle birkaç aydır kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını ve olay günü eşinin başına merdaneyle vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Turgay K, dün sabah saatlerinde tartıştığı eşi Seher A.K'yı öldürdükten sonra baldızına "Ablanı öldürdüm" şeklinde mesaj gönderip kaçmıştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, Seher A.K'nın cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

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