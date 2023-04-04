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Bursa'da fabrikada kolunu makineye kaptıran işçi hastaneye kaldırıldı

04.04.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada kolunu makineye kaptıran kadın işçi, hastanede tedaviye alındı.

İlçeye bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde cam fabrikasında çalışan Leyla K. (50), geri dönüşüm makinesine cam parçalarını atmak isterken kolunu makineye kaptırdı.

Kazada, kolu omuzuna yakın yerden kopan işçi, mesai arkadaşlarının yardımıyla makineden kurtarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Leyla K, kopan kolunun yerine dikilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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