Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'si muvazzaf asker 20 zanlı yakalandı.

Başsavcılığın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkin başlattığı soruşturmalar çerçevesinde 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince operasyon başlatıldı.

Operasyonda, 2 muvazzaf astsubay, 2 emekli astsubay, meslekten ihraç edilmiş bir başçavuş ile 4 askeri öğrencinin aralarında olduğu 20 zanlı gözaltına alındı. Askeri personelin dışında gözaltına alınan diğer 11 kişi arasında, bir avukat dahil 6 ByLock kullanıcısının da bulunduğu bildirildi.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

