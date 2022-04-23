Bursa'da genç oyuncu adaylarının eğitimleri devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesince ünlü yapımcı, yönetmen, senarist Birol Güven yönetiminde gerçekleştirilen Sinema ve Televizyon Akademisinde eğitimler sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından organize edilen akademide, 1026 aday arasından seçmeleri kazanan 140 kişinin ilk ay eğitimleri tamamlandı.

Akademide adaylar, Caner Güler ve Abdülhamit Güler'den senaristlik, Emre Kavuk ve Abdülhamit Güler'den sinema kültürü ve kısa film, Aşkın Şenol ve Nazım Kerkez'den oyunculuk dersleri alıyor. 4 ay sürecek eğitimlerde katılımcılar oyun, kısa film gibi çalışmalarıyla hünerlerini sergileyecek.

Temel tiyatro ve sinema eğitiminin yanı sıra profesyonel oyunculardan da destek gören adaylar, işin mutfağını yerinde görme imkanı buluyor. Akademi eğitimleri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nin seminer salonlarında yapılıyor.

Oyunculuk, senaristlik ve kamera arkası gibi alanlarda kendilerini geliştiren adaylar, TRT1 ekranlarında yayınlanan "Seksenler" dizisinin setinde de sektörün profesyonellerinden mesleğin inceliklerini öğreniyor.

İlk mezunlarını 26 Haziran'da verecek Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi kapsamında profesyonel oyuncularla tecrübe paylaşımı da gerçekleştiriliyor. Adaylar sektöre yönelik merak ettiklerini profesyonel oyunculara sorarak tecrübe ediniyor. Akademinin ilk konuğu Şoray Uzun oldu. Ünlü oyuncu, adaylara yaşadığı deneyimleri anlattı.

- Sinema ve Metaverse Atölyesi

Bursa'da "metaverse" eğitimleri de başlıyor. 30 Nisan'da başlayacak eğitim öncesi "Birol Güven ile Metaverse, Sinema, Oyunculuk ve Senaryo Semineri" yarın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Seminer ve atölye çalışmalarına Bursa Büyükşehir Belediyesi Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi öğrencileri katılım sağlayabilecek. Bu akademiye katılan öğrencilere katılım belgeleri NFT olarak da verilecek.

