YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da genç oyuncu adaylarının eğitimleri devam ediyor

Bursa'da genç oyuncu adaylarının eğitimleri devam ediyor

23.04.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da genç oyuncu adaylarının eğitimleri devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesince ünlü yapımcı, yönetmen, senarist Birol Güven yönetiminde gerçekleştirilen Sinema ve Televizyon Akademisinde eğitimler sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından organize edilen akademide, 1026 aday arasından seçmeleri kazanan 140 kişinin ilk ay eğitimleri tamamlandı.

Akademide adaylar, Caner Güler ve Abdülhamit Güler'den senaristlik, Emre Kavuk ve Abdülhamit Güler'den sinema kültürü ve kısa film, Aşkın Şenol ve Nazım Kerkez'den oyunculuk dersleri alıyor. 4 ay sürecek eğitimlerde katılımcılar oyun, kısa film gibi çalışmalarıyla hünerlerini sergileyecek.

Temel tiyatro ve sinema eğitiminin yanı sıra profesyonel oyunculardan da destek gören adaylar, işin mutfağını yerinde görme imkanı buluyor. Akademi eğitimleri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nin seminer salonlarında yapılıyor.

Oyunculuk, senaristlik ve kamera arkası gibi alanlarda kendilerini geliştiren adaylar, TRT1 ekranlarında yayınlanan "Seksenler" dizisinin setinde de sektörün profesyonellerinden mesleğin inceliklerini öğreniyor.

İlk mezunlarını 26 Haziran'da verecek Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi kapsamında profesyonel oyuncularla tecrübe paylaşımı da gerçekleştiriliyor. Adaylar sektöre yönelik merak ettiklerini profesyonel oyunculara sorarak tecrübe ediniyor. Akademinin ilk konuğu Şoray Uzun oldu. Ünlü oyuncu, adaylara yaşadığı deneyimleri anlattı.

- Sinema ve Metaverse Atölyesi

Bursa'da "metaverse" eğitimleri de başlıyor. 30 Nisan'da başlayacak eğitim öncesi "Birol Güven ile Metaverse, Sinema, Oyunculuk ve Senaryo Semineri" yarın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Seminer ve atölye çalışmalarına Bursa Büyükşehir Belediyesi Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi öğrencileri katılım sağlayabilecek. Bu akademiye katılan öğrencilere katılım belgeleri NFT olarak da verilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk mermer sektörü daha fazla işlenmiş ürün ihraç etmek istiyorTürk mermer sektörü daha fazla işlenmiş ürün ihraç etmek istiyor
Kayseri'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıKayseri'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ankara'da Prof. Dr. Aydın Acar'ın darbedilmesine yönelik soruşturma tamamlandıAnkara'da Prof. Dr. Aydın Acar'ın darbedilmesine yönelik soruşturma tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
Şoray Uzun

Bursa Namaz Vakitleri 23 Nisan Cumartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:08
Öğle
13:07
İkindi
16:53
Akşam
19:57
Yatsı
21:24
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Putin’in sevgilisinin dikkat çeken ‘evlilik yüzüğü’!

Putin’in sevgilisinin dikkat çeken ‘evlilik yüzüğü’!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.