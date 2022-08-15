Bursa'da iki grup arasındaki kavgada 6 kişi yaralandı

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 1'i ağır 6 kişi tedavi altına alındı.

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yunus B. (12), Yusuf B. (21), İbrahim B. (29) ile isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi bıçaklama ve darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Yusuf B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz