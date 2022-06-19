Bursa'da iki katlı ahşap bina yandı

Bursa'da atıl durumdaki 2 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü.

Meydancık Mahallesi Mecit Çıkmazı'nda yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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