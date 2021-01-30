YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da iki katlı tarihi ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Bursa'da iki katlı tarihi ev yanarak kullanılamaz hale geldi

30.01.2021 22:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da iki katlı tarihi ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tarihi evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuruçeşme Mahallesi Yahşibey Caddesi'nde bulunan 2 katlı kullanılmayan tarihi evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekipler, alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında evin ikinci katının büyük bölümü çöktü.

Yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

Bursa Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:22
İkindi
16:02
Akşam
18:26
Yatsı
19:48

Bursa Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Betül Eczanesi
Nilufer
Betül Eczanesi
Nilufer
Betül Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Bursa'da bariyerlere çarpan panelvandaki 9 işçi yaralandı

Bursa'da bariyerlere çarpan panelvandaki 9 işçi yaralandı

Bursa'da istinat duvarının çökme anı kameraya yansıdı

Bursa'da istinat duvarının çökme anı kameraya yansıdı

Ziyaretçilerini "Kuruluş"a götüren panoramik müze için özel pul basıldı

Ziyaretçilerini "Kuruluş"a götüren panoramik müze için özel pul basıldı

Bursa'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

Bursa'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

Mollaarap’ta düğüm çözülüyor

Mollaarap’ta düğüm çözülüyor

Uludağ'da geç açılan kış sezonunda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Uludağ'da geç açılan kış sezonunda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.