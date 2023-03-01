YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da iki kişi silahla öldürüldü

Bursa’da iki kişi silahla öldürüldü

01.03.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinayetin şüphelisi araba bagajına koyduğu battaniyeye sarılı bir cesetle İstanbul’da yakalandı.

Bursa’da iki kişi silahla öldürüldü

Bursa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, iki arkadaşını silahla öldürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bir eczanede kalfalık yapan Serdar E’nin (47) yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kentteki mobese kameralarından, Serdar E’ye ait 16 BT 773 plakalı otomobili takibe alan ekipler, aracın İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu belirledi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışan ekipler, Serdar E’nin cansız bedenini aracının bagajında battaniyeye sarılı tabancayla vurulmuş halde buldu.

Durdurulan otomobili kullanan şüpheli Ahmet Burak D. (41) ekiplerce gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde arkadaşı Murat Kutlu’yu (39) ve köpeğini de 3 gün önce öldürdüğünü itiraf etti.

Söz konusu evde Kutlu’nun da cesedi, tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Burak D, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bursa’ya getirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldüBursa'da 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Bir aile yok oldu, yan yana dizilen tabutlar yürek dağladıBir aile yok oldu, yan yana dizilen tabutlar yürek dağladı
Mersin'deki trafik kazasında 1 kişi öldüMersin'deki trafik kazasında 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 1 Mart Çarşamba

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
13:21
İkindi
16:29
Akşam
19:01
Yatsı
20:19

Bursa Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Çarşamba

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Şems Eczanesi
Gemlik
Sevinç Saral Eczanesi
Gemlik
Yeni Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Hülya Eczanesi
Inegol
Alper Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.