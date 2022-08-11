Bursa'da ilçe belediyesi 2,5 yıldır enerjisini güneşten elde ediyor

FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın Kestel ilçesinde belediye tarafından kurulan güneş enerji santralinden (GES) elde edilen elektrik, kuruma ait binalarda, parklarda ve sokak aydınlatmalarında kullanılıyor.

Kestel Belediyesi, ihtiyaç duyduğu elektriği temiz enerjiyle karşılamak için 15 dönüm arazide 1 megavat kapasiteli GES yapımına 2019'un aralık ayında başladı.

Yaklaşık 4 bin panelden oluşan ve Mart 2020'de faaliyete geçen santralde yaklaşık 2,5 yılda 3 milyon 872 bin kilovatsaat enerji üretildi.

Belediyeye ait tüm bina ve parkların yanı sıra sokak aydınlatmalarının elektriğini karşılayan santralde ihtiyaç fazlası enerji, elektrik şirketlerine verilerek belediyeye kaynak sağlanıyor.

- Kapasite artırımı hedefleniyor

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AA muhabirine, bu tür enerji santrallerinin uzun zamandır dünyada ön planda olduğunu söyledi.

Sürdürülebilirliğin önemine işaret eden Tanır, "30 ay önce belediyenin öz kaynağıyla hayata geçirdiğimiz bu güneş enerjisi santralimiz bugüne kadar yaklaşık 4,5 milyon liralık bir getiri sağladı." dedi.

Tanır, uzun yıllar belediye tesislerinin elektrik enerjisini buradan karşılayacaklarını ifade etti.

Gelecek dönemde kapasite artırımına gitmeyi hedeflediklerini aktaran Tanır, şöyle konuştu:

"Bu tarz tesisler sürdürülebilirlik açısından ve çevre etkileri açısından son derece pozitif. Arazimiz müsait, nasip olursa birkaç ay içinde projelendirmesini tamamlayıp 0,5 megavat daha ilave etmek suretiyle 1 megavat kurulu gücümüzü yüzde 50 artıracağız. Buradaki tesisimizin zaten kapasitesinin geliştirilmesini planlamıştık. Bunun ötesinde yine belediyemizin diğer pazar alanı gibi büyük binalarımızın çatılarında da aynı çevre dostu bu tarz tesislerin sayılarını ve kapasitelerini artıracağız. Gelecek, çocuklarımıza bırakacağımız emanetimiz bu tarz güzel tesislerin, çevreye zararı olmayan tesislerin sayılarının ve çeşitlerinin artırılmasıyla çok daha güzel olacak."

