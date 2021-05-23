Bursa'da inşaattan düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

Akhisar Mahallesi'ndeki inşaatın üçüncü katında çalışan Zafer E. (41), dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı.

İşçinin mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekibince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan ve buradaki müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, olay yerine ekibin geç geldiğini iddia ederek taşkınlık çıkaran ve ambulansın arka camını taşla kırıp kaçan şüphelinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

