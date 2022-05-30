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Bursa'da iş fırsatlarının desteklenmesi projesiyle 200 kişi istihdam edilecek

30.05.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da iş fırsatlarının desteklenmesi projesiyle 200 kişi istihdam edilecek

Bursa'da hayata geçirilecek "İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi" ile 7 farklı meslek dalında 200 kişiye eğitim verilerek iş imkanı sağlanacak.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin öncülüğündeki proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü, Alman Kalkınma Bankası ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) iş birliğiyle yürütülecek.

Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon Merkezi'nde 200 kişiye "CNC makine tezgahlama ve programlama", "bilgisayar destekli 2 boyutlu çizim", "dokuma ve konfeksiyon makineleri kullanımı", "bilgisayar destekli modelistlik", "koruyucu giysi (iş kıyafetleri) dikimi, "düz dikiş makinesi kullanımı" ile "reklam ve grafik tasarım" alanlarında eğitim verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sosyal belediyecilik alanında da projeler geliştirerek hizmet ürettiklerini belirtti.

İstihdam konusunda adımlar attıklarını aktaran Yılmaz, "İstihdam Merkezi vasıtasıyla binlerce kardeşimize iş imkanı sağlarken, Sosyal İnovasyon Merkezi olarak ise 2021-2022 döneminde eğitim gören 1795 kursiyerimizden 202'sinin istihdam edilmesini veya kendi işini kurmasını sağladık." ifadesini kullandı.

Yılmaz, "İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi"nden de 200 kişinin yararlanabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Programa dahil olacak kursiyerlerimiz 6 ay boyunca 1 gün Sosyal İnovasyon Merkezi'nde teorik eğitim alacak, 4 gün ise eğitim gördüğü meslek dalına uygun olan işletmelerde hem pratik eğitim alacak hem de çalışacak. Böylece, istihdam edilen hemşerilerimiz iş tecrübesi kazanırken, işverenlerimize de nitelikli iş gücü sağlamış olacağız. Bu projemiz ile hem hemşerilerimiz hem işverenlerimiz hem de Yıldırım kazanacak."

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