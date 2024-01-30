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  4. Bursa'da kar vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 19 şüpheli yakalandı

Bursa'da kar vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 19 şüpheli yakalandı

AA AA
30.01.2024 13:18 | Son Güncelleme:
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Bursa'da bayiden araba çıkarma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan avukatın, paraların izini kaybettirmek amacıyla yüksek tutarda para gönderdiği kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 4 Ekim 2023'te tutuklanan avukat Y.Ç'nin 25 müştekiyi kar vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Y.Ç'nin müştekileri dolandırarak elde ettiği paraların izini kaybettirmek amacıyla yüksek tutarda para gönderdiği 19 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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