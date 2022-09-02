Bursa'da karısını çalıştığı okulda öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde okulda temizlik görevlisi olarak çalışan eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İnegöl 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Atalay Doğan ve tarafların avukatları ile yakınları katıldı.

Son savunmasını yapan sanık, pişman olduğunu söyleyerek cezasında indirim istedi.

Kararı açıklayan mahkeme, Atalay Doğan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

- Olay

İnegöl'de 17 Haziran 2021'de Atalay Doğan, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Bircan Doğan'ı çalıştığı Yunus Emre Lisesi'nde bıçaklamıştı.

Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, yakalanan Atalay Doğan tutuklanmıştı.



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