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Bursa'da karısını öldürüp evini ateşe veren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

26.09.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, tartıştığı karısını bıçakla öldürdüğü ve sağlık ekibinin müdahalesine engel olmak için evinde yangın çıkardığı iddia edilen sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, yabancı uyruklu tutuklu sanık Muhammed R. (34), taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

Tercüman eşliğinde savunmasını yapan sanık, eşini öldürmediğini ileri sürdü.

Mahkeme başkanının, eşi Hibetullah El Muhammed El Nasır'ın vücudunda 34 bıçak darbesi bulunduğunu sorması üzerine Muhammed R, "Ben üzerinde kan olan bıçağı tutmadım. Eşimle hiçbir sıkıntımız yoktu." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın pişmanlık duymadığını belirterek, mütalaa doğrultusunda indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı son sözleri sorulan sanık, "Verilecek tüm cezaları kabul ediyorum." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

OLAY

Hibetullah El Muhammed El Nasır (33), Yıldırım ilçesinde 2021 yılının aralık ayında Selimzade Mahallesi Kantar Sokağı'ndaki evinde öldürülmüştü.

Karısını çocuklarının önünde bıçakla öldürdüğü, müdahale etmek isteyen sağlık ekibini elindeki bıçakla engellediği ve evini ateşe verdiği öne sürülen Muhammed R, çocuklarından birini kucağına alıp elinde bıçakla sokağa çıkmıştı.

Polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınan Muhammed R. tutuklanmış, ailenin 4 ila 14 yaşlarındaki 6 çocuğu devlet korumasına alınmıştı.

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