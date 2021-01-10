Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde koltuk takımı, yemek ve yatak odası üretilen mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın satış mağazasına sıçradı.

Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, alevlere müdahalede bulundu. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

İmalathane ve satış mağazasında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

