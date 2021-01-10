YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

10.01.2021 10:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde koltuk takımı, yemek ve yatak odası üretilen mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın satış mağazasına sıçradı.

Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, alevlere müdahalede bulundu. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

İmalathane ve satış mağazasında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

Bursa Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:16
İkindi
15:42
Akşam
18:04
Yatsı
19:28

Bursa Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Bursalı Eczanesi
Nilufer
Bursalı Eczanesi
Nilufer
Bursalı Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Nilüfer Belediyesi sergileri evlere taşıyor

Nilüfer Belediyesi sergileri evlere taşıyor

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye para cezası

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye para cezası

13 bin adet doldurulmuş satışa hazır makaron ele geçirildi

13 bin adet doldurulmuş satışa hazır makaron ele geçirildi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

Kereste atölyesinde yangın

Kereste atölyesinde yangın

Valilikten su baskını uyarısı

Valilikten su baskını uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.