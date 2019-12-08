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Bursa'da Musa Eroğlu, Güler Duman ve Yediveren Orkestrası konseri

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.12.2019 02:27 | Son Güncelleme

Bursa'da Musa Eroğlu, Güler Duman ve Yediveren Orkestrası konseri

Türkiye'nin sevilen Türk halk müziği sanatçıları Musa Eroğlu ve Güler Duman, Yediveren Orkestrası ile birlikte Bursa'da müzikseverlerle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde, Yediveren Orkestrası ve Güler Duman sahne aldı.

Konserin ikinci bölümünde sahneye çıkan Musa Eroğlu, "Mihriban" ve "Halil İbrahim" gibi bilinen eserlerinin yanı sıra birçok türküyü izleyenlerle birlikte seslendirdi.

Konser sonunda sanatçıların performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Güler Duman Musa Eroğlu Yediveren Orkestrası

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