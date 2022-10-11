Bursa'da okulun 4. kat penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde okulun 4. kat penceresinden düşerek yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sudenur Ongun (15), kendi okulu tadilatta olduğu için geçici olarak eğitim gördüğü Mehmet Akif Ortaokulunda, 4. kattaki pencereden düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan, buradaki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen yaralı öğrenci kurtarılamadı.
Öğrencinin neden düştüğü araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz