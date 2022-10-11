Bursa'da okulun 4. kat penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde okulun 4. kat penceresinden düşerek yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sudenur Ongun (15), kendi okulu tadilatta olduğu için geçici olarak eğitim gördüğü Mehmet Akif Ortaokulunda, 4. kattaki pencereden düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan, buradaki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen yaralı öğrenci kurtarılamadı.

Öğrencinin neden düştüğü araştırılıyor.

