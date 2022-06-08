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Bursa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

08.06.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangında, hasar meydana geldi.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'deki fabrikanın talaş deposu olarak kullanılan bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekipler yaklaşık bir saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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