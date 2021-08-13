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Bursa'da palet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

13.08.2021 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da palet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gökçe Mahallesi'ndeki palet fabrikasında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Bursa'da bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

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