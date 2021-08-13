Bursa'da palet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gökçe Mahallesi'ndeki palet fabrikasında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.



