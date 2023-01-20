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Bursa'da parkta çocuğu silahla yaralayan sanığa 8 yıl hapis cezası

20.01.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da parkta bir erkek çocuğunu silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık A.K.B. (18) gelmedi. Duruşmaya, olayda yaralanan E.K'nin (16) annesi Esen K, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile tarafların avukatları katıldı.

E.K'nin ailesinin avukatı Burcu Özcan Yıldız ile bakanlık vekilleri, suça sürüklenen çocuk A.K.B'nin üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.

Önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

A.K.B'nin avukatı ise müvekkilinin mağdura karşı öldürme veya yaralama kastıyla hareket etmediğini öne sürerek, şakalaşma sırasında yaşandığı için olayda kaza hükümlerinin uygulanması talebinde bulundu.

Sanığa "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, suçun teşebbüs aşamasında kalması ve yaş küçüklüğü nedeniyle 7 yıl hapis cezasına hükmetti. Heyet, "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" suçundan A.K.B'ye verdiği 1 yıl hapis ve 600 lira para cezası için ise hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Anne Esen K, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, karardan memnun olduklarını söyledi.

Oğlunun tedavisi için büyük mücadele verdiklerini belirten Esen K, "İstediğimiz bir cezaydı ve mahkeme heyeti de çok hakkaniyetli bir karar verdi. En azından çocuğuma çektirdikleri yanına kar kalmadı." dedi.

Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde 29 Temmuz 2020'de babasına ait tabancayla bir parkta şakalaştıkları sırada E.K'yi boynundan yaralayan A.K.B. gözaltına alınmıştı. A.K.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, E.K. ise hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. Hakkında dava açılan A.K.B. ilk celsede tutuklanmış, yargılama devam ederken ara kararla tahliye edilmişti.

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